خطاب 60 ثانية.. المدير التنفيذي لـ«جوجل» يلخص الحياة في «لعبة من 5 كرات»

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في أسرع اجتماع يمكن أن يحضرونه طيلة حياتهم المهنية، وجه الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي خطاباً في 60 ثانية فقط، لمجموعه من الخريجين الجدد محذرًا فيه من مغبات الانغماس في العمل قائلًا: «تخيل الحياة لعبة من 5 كرات تتلاعب بها في الهواء محاولاً ألا تقع.. هذه الكرات أحدها مطاطية والباقي من الزجاج. الكرات الخمس هي: العمل، العائلة، الصحة، الأصدقاء، الروح»

واضاف ساندر:«لن يطول بك الحال قبل أن تدرك أن (العمل) عبارة عن كرة مطاطية كلما وقعت قفزت مرة أخرى، بينما الكرات الأخرى_ روحك والعائلة والصحة والأصدقاك مصنوعة من زجاج، إذا سقطت إحداها فلن تعود إلى سابق عهدها. وستصبح إما معطوبة، أو مجروحة، أومشروخة، أوحتى متناثرة.»

واختتم بالقول: «عليك أن تعي ذلك، وأن تجاهد في سبيله. أدر عملك بكفاءة خلال ساعات العمل، واخرج وقت الانصراف لتكون مطمئناً بإخلاصك وأعط الوقت اللازم لعائلتك، وأصدقائك، وخذ قسطاً مناسباً من الراحة، واهتم بصحتك فإن ذهبت فمن الصعب أن ترجع كما كانت».