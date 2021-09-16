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وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من استخدام الصين للقوة ضد أستراليا

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وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من استخدام الصين للقوة ضد أستراليا وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من استخدام الصين للقوة ضد أستراليا

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، عن قلق بلاده من استخدام الصين للقوة ضد حلفائها في أستراليا، مؤكداً في مؤتمر صحافي، أن واشنطن تعمل على ضمان حرية الملاحة البحرية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر مشترك لوزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة وأستراليا، على أن تحالف واشنطن مع أستراليا «لا يمكن زعزعته».

وأضاف بلينكن «الصين تعلم جيداً أن أستراليا لن تتراجع في ظل تهديدات بكين العدائية».

وأوضح الوزير الأمريكي في سياق الحديث عن صفقة الغواصات النووية التي أبرمتها واشنطن مع كانبرا، والتي أثارت حفيظة الصين، أن «اتفاق أوكوس دليل على العمل مع حلفائنا من أجل أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، مشيراً إلى أن المبادرة «تهدف إلى منح البحرية الأسترالية القدرة على استخدام الغواصات النووية».

المصرى اليوم

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