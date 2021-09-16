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لويد أوستن: سنتصدى لمحاولات بكين لتقويض الأمن الدولي رغم دعوتنا لعلاقات بناءة معها

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لويد أوستن: سنتصدى لمحاولات بكين لتقويض الأمن الدولي رغم دعوتنا لعلاقات بناءة معها لويد أوستن: سنتصدى لمحاولات بكين لتقويض الأمن الدولي رغم دعوتنا لعلاقات بناءة معها

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أن بلاده تدعو لعلاقات بناءة مع الصين، مضيفاً في مؤتمر صحافي «لكننا سنتصدى لمحاولاتها تقويض الأمن الدولي».

وأشار أوستن في مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة وأستراليا، إلى أن واشنطن وقعت اتفاق مبادئ لتعزيز وتطوير القدرات الدفاعية الأسترالية.

وأوضح الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل على مواجهة محاولات الصين لـ«فرض سياسات قسرية على الدول المحيطة»، مجدداً التاكيد على عمل واشنطن مع حلفائها على «تعزيز المصالح المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، لافتاً إلى أن «الشراكة مع أستراليا ترتكز على مجموعة من القضايا الاستراتيجية الأساسية».

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن نشر قدرات أميركية عسكرية في أستراليا، مشدداً على أن الشرؤاكة مع الولايات المتحدة «تهدف إلى الحفاظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

المصرى اليوم

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