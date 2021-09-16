حمدوك: الأولوية في الدعم لمجتمعات النازحين واللاجئين بدارفور

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التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الخميس بمكتبه، حاكم إقليم دافور، مني أركو مناوي.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة الدعم من الحكومة الاتحادية لولايات إقليم دارفور في مجالات المياه والبنى التحتية بجانب دعم معسكرات النازحين في مجال الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه.

وشدد رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وإعطاء الأولوية في الدعم لمجتمعات النازحين واللاجئين.

وأكد حمدوك حرصه على التواصل مع بنك التنمية الأفريقي لمتابعة توفير التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بإقليم دارفور.