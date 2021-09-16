الرئيس اليمني والمبعوث الأممي يناقشان آفاق الحل السياسي

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أكدا الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الثلاث

ناقش الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الخميس)؛ آفاق الحل السياسي، والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن.

وبين "هادي" أن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساسًا لتحقيق سلام عادل وشامل وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكونات وأطياف الشعب اليمني بما فيهم الانقلابيون الحوثيون.

ودعا إلى وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية سواء من خلال نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي واستهداف السفن بالقوارب المسيرة، واستهداف المدن والموانئ وآخرها كارثة استهداف ميناء المخا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جهته ذكر المبعوث الأممي أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح، والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وأضاف أنه سيعمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بالمرجعيات الثلاث.

ميليشيا الحوثي الإرهابية