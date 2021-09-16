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تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة

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بهدف استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة

تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة

تحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بطولة المملكة للملاكمة للشباب، والتي تستمر 4 أيام، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة.

وتلعب البطولة بـ 10 أوزان وهي وزن 49 و وزن 52 و وزن 56 ووزن 60 ووزن 64 ووزن 69 ووزن 75، إضافة إلى وزن 81 ووزن 91 ووزن فوق 91.

كما تعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة.

تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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