يحيى زكي: جزء كبير من المناطق الصناعية بمنطقة قناة السويس جاهز للعمل

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استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تم إنجازه من مشاريع ومخططات بالمنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والإقليمية في كل القطاعات.

جاء ذلك خلال كلمة «زكي» أمام منتدى بورسعيد الاقتصادي حول منطقة شرق بورسعيد كقبلة للاستثمارات العالمية وقاطرة التنمية في مصر، مؤكدًا أهمية الحوافز والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين بالمنطقة على كل المستويات وتبسيط الإجراءات.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الدولة توفر جميع الأدوات لإنجاح المنطقة، وقدرتها على توفير آلاف فرص العمل، مضيفًا أننا نتحرك على جميع المستويات بشكل جيد، وهناك تعاقدات تمت على مشاريع الفترة الماضية، وهناك المزيد خلال الفترة المقبلة.

وتابع يحيى زكي أن جزء كبير من المناطق الصناعية جاهز، مشيرًا إلى ادراج ميناء بورسعيد ضمن أفضل ١٩ ميناء عالميًا رغم ظروف كورونا.