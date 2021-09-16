كاليفورنيا وتكساس تستضيفان أكبر عدد من اللاجئين الأفغان

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تستعد كاليفورنيا وتكساس من بين الولايات الأمريكية المشاركة لاستقبال أكبر عدد من اللاجئين الأفغان، الذين فروا من بلادهم خوفا من انتقام حركة طالبان.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، بدأت إدارة بايدن في الاتصال بحكام الولايات، بشأن عدد الأفغان الذين تم إجلاؤهم من المجموعة الأولى التي يبلغ قوامها حوالي 37 ألف شخص وسيتم قبولهم في ولاياتهم.

ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، ستستقبل كاليفورنيا أكبر عدد من الأشخاص عند 5255 شخصًا تم إجلاؤهم، وستستقبل تكساس 4481 شخصًا.

وحسب صحيفة ذا هل، الولايات التي تستقبل عددًا أكبر من الأفغان الذين تم إجلاؤهم، مثل كاليفورنيا وتكساس وماريلاند وفيرجينيا، أعادت توطين أعداد أكبر من الأفغان على مدار العشرين عامًا الماضية أكثر من معظم الولايات الأخرى وتقوم بذلك مرة أخرى وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، قد يكون هذا جزئيًا بسبب حقيقة أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كانوا قادرين على طلب الولايات التي يريدون إعادة توطينهم فيها، واختار الكثيرون الذهاب إلى الولايات التي لديهم بالفعل أصدقاء مقربون أو أقارب فيها. بينما كل من هاواي ووايومنغ وداكوتا الجنوبية وفيرجينيا الغربية ومقاطعة كولومبيا لا تتوقع إعادة توطين أي من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المجموعة الأولى.

وأعادت وزارة الخارجية الأمريكية توطين اللاجئين بناءً على مشورة الفروع المحلية لتسع وكالات وطنية لإعادة التوطين تتعاون معها الحكومة.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إيقاف الرحلات الجوية التي تقل لاجئين أفغان مؤقتًا في الأسبوع الماضي، بعد تأكيد أربع حالات إصابة بالحصبة بين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتلقى اللاجئون الأفغان 1225 دولارًا من حكومة الولايات المتحدة للمساعدة في النفقات، لكنهم غير قادرين حاليًا على تلقي قسائم الطعام والمساعدات الطبية وغيرها من خدمات اللاجئين التقليدية.

وطلبت إدارة بايدن من الكونجرس تمويلًا لجلب حوالي 65 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر بالإضافة إلى 30 ألفًا آخرين قد يأتون في وقت ما من العام المقبل.

وعقب انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع، انهار الجيش والحكومة الأفغانية. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد، خوفًا من انتقام طالبان.