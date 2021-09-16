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كارتيرون هرب إلى الإمارات .. يكشف الحقيقة

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كارتيرون هرب إلى الإمارات .. الزمالك يكشف الحقيقة كارتيرون هرب إلى الإمارات .. يكشف الحقيقة

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ونفي مصدر داخل نادي هروب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من تدريب الفريق بعد سفره خلال فترة التوقف الماضية .

وقال:«المدير الفنى الفرنسي مستمر مع الزمالك».

كان رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يسعى للهروب من القلعة البيضاء من جديد.

وقال عبدالعال في حواره مع برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة «TEN»: «كارتيرون لم يكن في إجازة بالإمارات بل ذهب من أجل التفاوض مع نادى هناك لتدريبه خلال الفترة المقبلة والهروب مرة أخرى من الزمالك مثلما فعل من قبل، ورحيله سيكون مفيد للقلعة البيضاء».

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