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هل تسحب دبابة بيديك؟.. شاهد ما فعله جنود الجيش الهندي

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هل تسحب دبابة بيديك؟.. شاهد ما فعله جنود الجيش الهندي هل تسحب دبابة بيديك؟.. شاهد ما فعله جنود الجيش الهندي
وزن هذه الدبابة 46 طنًّا

هل تسحب دبابة بيديك؟.. شاهد ما فعله جنود الجيش الهندي

لمهمة سحب الدبابات، عادة ما تستخدم الجيوش قاطرات أو جرارات أو عربات إصلاح وإجلاء، وغالبًا ما تشارك الدبابات نفسها في إجلاء المدرعات، وأحيانًا تشارك في ذلك بضع دبابات إذا سقطت مدرعة في نهر أو مستنقع.

لكن شَهِد أحد أفواج المدرعات الهندية تدرّب أفراده على إجلاء دبابة "تي-90 إس" روسية الصنع، وقام الأفراد لهذا الغرض بتركيب حبال في مقدمة الدبابة. وشدها ما يزيد على 20 فردًا من العسكريين والمدنيين، وتمكنوا من تحريك الدبابة لتقطع مسافة ما، مع العلم أن وزنها يفوق 46000 كيلوغرام (46 طنًّا)؛ حسب موقع " اليوم".

وكشف شريط طريف عن سحب الجنود للدبابة بواسطة الحبال، ضمن مسابقة استعراضية.

وأشار الموقع إلى أن دبابة Bhishma (تي-90) تشارك عادة في العروض العسكرية لاستعراض قدرة القوات البرية الهندية؛ حيث تجتاز مختلف الحواجز، وتحقق قفزات إلى مسافة تبلغ العديد من الأمتار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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