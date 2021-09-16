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القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية في 11 محافظة لجميع المؤهلات (تفاصيل)

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أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تمكنت من توفير 1809 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات، بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 5000 جنيه طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن إعادة نشر 80 فرصة عمل لم يتم شغلها من أغسطس 2021.

وقال الوزير أنه يتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والسويس، والشرقية، ودمياط، وأسوان، وقنا، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مسؤول مبيعات خارجية، و5 مراقب كاميرات براتب 3000 جنيه، و100 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و2 فنى تبريد وتكييف، و50 عامل نظافة براتب 2500 جنيه .

وتابع الوزير، قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 5 محاسبين براتب يصل إلى 5000 جنيه، و5 مهندس ميكانيكا، و15 مندوب مبيعات، و15 فنى انتاج، و15 أمين مخزن، و3 منسق بيانات، و15 مشغل ماكينات، و75 عمال إنتاج براتب 3400 جنيه، و10 عمال مخازن، و29 سائقاً، و5 عمال خدمات، و50 عامل استيفاء نسبة الـ 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 50 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و200 عامل إنتاج .

وفي القليوبية يوجد 17 مشرف جودة، و50 عامل سنجر، و55 عامل اورليه، و25 عامل اوفر، و10 مساعد، و10 عمال تشطيب، ومساعد مدير مبيعات، و7 فنى لحام جلود، و5 أمين مخزن، و8 عامل مخزن، و52 عامل إنتاج، و12 سائق، و5 عامل تحت التدريب، و2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه، و6 فنى حدادة ولحام، و3 فنى كهرباء، ومندوب دعم فنى، ومدخل بيانات، و38 عامل تعبئة وتحميل، و10 فرد أمن، و27 عامل استيفاء نسبة 5 %، و5 محاسب تكاليف، و21 عامل خدمات، و9 عمال ماكينة، و5 مساعد فنى، و5 مشغل ليزر، و15 فنى صيانة وتشطيب .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط وبورسعيد شملت: 10 عامل تجهيز، و50 خياط، و80 مساعد، و5 عامل جودة، ومشرف .

وفي الغربية يوجد فرص عمل لـ 3 مهندس تخطيط، ومراقب جودة، و50 عامل تشغيل ماكينات، و18 عمال ارضية، و5 عمال صباغة ،و5 عمال تدوير، وكاشير، وويتر صالة، و2 عامل مطبخ، ومحاسب ،و2 مصمم جرافيك، و2 عامل لصق ولزق كارتون، وعامل لصق سلوفان، و53 عامل خياطة، و4 مكوجي، و9 عمال تعبئة وتغليف، و3 عمال قص، و4 عمال نظافة، و8 بائعين، و7 عمال مخزن .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: 3 مسؤول تمويل، و3 منسقة ميدانية، و7 اخصائي تمويل، و3 عمال لشركة سياحية، و5 منسق وأخصائي، و2 مندوب مبيعات، و4 فنى مخازن كيميائي، و20 فنى كهرباء وتكييف وخراطة وحدادة، و2 عمال لبنزينة، وعامل لصيدلية .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت :3 مندوب مبيعات، و2 سائق، و100 مستشار تأميني، و5 مدير وحدة مبيعات، ومدرسة تربية طفولة، و10 عمال انتاج، و2 فنى كهرباء، و2 عمال تشغيل ماكينات، و2 طاولجي .

وفي المنيا يوجد 156 فرصة عمل متاحة، منها: 3 كاشير، و150 عامل خياطة، و2 عمال إنتاج، وعامل استيفاء نسبة 5% . كما تم توفير فرص عمل شملت، كاشيرة، و2 بائعين بمحافظة أسوان .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :

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May be an image of ‎text that says '‎سبعة وثلاثون النشرة القومية للتشغيل Bulletin National العد زارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها الجديدة مجمع المصالح الحكومية الدور الثالث بجوار المحافظة مديرية القوى العاملة بورسعيد الإسكان حى الضواحى ف ٧٩٩٧٧٧٧ العمالة بالمديرية العمالة بالمديرية للملابس الجاهزة طريق مصر إسكندرية الزراعي الرقم التأميني/ المسئول/ سيمون ت ۱۳۳۳۳۳٣٣٣۸ طاهر الأسمر لصناعة الملابس الجاهزة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد الرقم التأميني المسئول/ أطاهر محمد ت/ مؤهل فوق المتوسط عدد ١٥مشرف الجنسين عامل عامل أوفر الشروط مؤهل متوسط من الجنسين عاملة تشطيب حسب المقابلة مساع عامل جودة مشرف المزايا: توفير مواصلات لراتب حسب المقابلة www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل شارع يوسف عباس‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎سبعة وثلاثون النشرة القومية للتشغيل Bulletin National العدد القوى الشرقية لصناعة الحلويات العبور المنطقة الصناعية (ب)ج) للصناعة صناعة بويات المنطقة الصناعية (ب)ج) بلوك المحاجر الرؤوف التأميني/ المدير المسئول/ صبحي العبور المديرية ١٣٣۳٣٤٣/۴٣ ١٠٠٠٠٠////// مؤهل عالي مندوب مبيعات مؤهل عالي متوسط حتى سنة خبرة: سنوات سائق درجة حتى الشروط: مؤهل سنة مخزن سنة الراتب: عامل تعبئة) تحميل متوسط وتفريغ عامل خدمات حتى متوسط أمن حتى مصنو عات النايلون المصرية طريق المصانع شبرا الخيمة التأميني/ المدير المسئول/ درجة أولى t متوسط خبرة عدد استيفاء عاملة تعبئة مطلوب عامل %% القدرة على العمل العامة شبين القناطر الخيمة www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل شارع‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎العدد ربعمائة وسبعة وثلاثون Employment النشرة القومية للتشغيل Bulletin National القوى العاملة مديرية القوى العاملة بدمياط شارع التحرير میدان سرور /ت ديكوريتف جلاس لصناعة الزجاج قطعة) (^, لوك ۱۱۰۰۰ المنطقة الصناعية الأولى العبور الرقم التأميني/ المدير المسئول/أ علاء الدين أكريم ت۱٠١١١١١٣/۱ العمالة بالمديرية إدارة عدد فندق شتایجنبرجر اللسان رأس البر اللسان دمياط الجديدة الرقم التأميني ١١١٣٣۱۱ المدير المسئول/ أأحمد زين مساعد فني مشغل ليزر خبرة ١٥ رش صيانة ميكانيكية تشطيب الشروط مؤهل متوسط حتى سنة - خبرة عامل نظافة حتى ٣٠ سنة المقابلة سنة عدد عامل تجهیز مطبخ حسب المقابلة www.manpower.gov.eg ٨ الإدارة العامة للتشغيل شارع يوسف عباس مدينة‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎وسبعة وثلاثون Employment النشرة القومية للتشغيل Bulletin National القوى العاملة الرشيدي شارع أبو الفضل المحلة الكبرى الرقم المدير المسئول/ أكريم عادل ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ مكتب تشغيل المحلة الكبرى ثان مشروع مبارك عمارة الشروط السن حسب المقابلة مان الرياضية الكبرى منشية البكاري أمام ستشفى الحميات التأميني/ المسئول/ السيد إبراهيم التشغيل/ والصم للتريكو والملابس المحلة الكبرى المنطقة- الصناعية المستشفى الخيري الجنسين المدير /المسئول/ أ.احمد عبد السلام خبرة الشروط مؤهل عاملة تعبئة وتغليف طباعة تصميم هندسة فنون تطبيقية الجنسين الشروط :العامة السن حتى حسب المقابلة عمالية الجنسين متوسط تشغيل سنة سنتين صحي اجتماعي حافز الراتب: حسب المقابلة المزايا بدل www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل يوسف‎'‎

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