القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية في 11 محافظة لجميع المؤهلات (تفاصيل)

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أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تمكنت من توفير 1809 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات، بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 5000 جنيه طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن إعادة نشر 80 فرصة عمل لم يتم شغلها من أغسطس 2021.

وقال الوزير أنه يتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والسويس، والشرقية، ودمياط، وأسوان، وقنا، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مسؤول مبيعات خارجية، و5 مراقب كاميرات براتب 3000 جنيه، و100 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و2 فنى تبريد وتكييف، و50 عامل نظافة براتب 2500 جنيه .

وتابع الوزير، قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 5 محاسبين براتب يصل إلى 5000 جنيه، و5 مهندس ميكانيكا، و15 مندوب مبيعات، و15 فنى انتاج، و15 أمين مخزن، و3 منسق بيانات، و15 مشغل ماكينات، و75 عمال إنتاج براتب 3400 جنيه، و10 عمال مخازن، و29 سائقاً، و5 عمال خدمات، و50 عامل استيفاء نسبة الـ 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 50 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و200 عامل إنتاج .

وفي القليوبية يوجد 17 مشرف جودة، و50 عامل سنجر، و55 عامل اورليه، و25 عامل اوفر، و10 مساعد، و10 عمال تشطيب، ومساعد مدير مبيعات، و7 فنى لحام جلود، و5 أمين مخزن، و8 عامل مخزن، و52 عامل إنتاج، و12 سائق، و5 عامل تحت التدريب، و2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه، و6 فنى حدادة ولحام، و3 فنى كهرباء، ومندوب دعم فنى، ومدخل بيانات، و38 عامل تعبئة وتحميل، و10 فرد أمن، و27 عامل استيفاء نسبة 5 %، و5 محاسب تكاليف، و21 عامل خدمات، و9 عمال ماكينة، و5 مساعد فنى، و5 مشغل ليزر، و15 فنى صيانة وتشطيب .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط وبورسعيد شملت: 10 عامل تجهيز، و50 خياط، و80 مساعد، و5 عامل جودة، ومشرف .

وفي الغربية يوجد فرص عمل لـ 3 مهندس تخطيط، ومراقب جودة، و50 عامل تشغيل ماكينات، و18 عمال ارضية، و5 عمال صباغة ،و5 عمال تدوير، وكاشير، وويتر صالة، و2 عامل مطبخ، ومحاسب ،و2 مصمم جرافيك، و2 عامل لصق ولزق كارتون، وعامل لصق سلوفان، و53 عامل خياطة، و4 مكوجي، و9 عمال تعبئة وتغليف، و3 عمال قص، و4 عمال نظافة، و8 بائعين، و7 عمال مخزن .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: 3 مسؤول تمويل، و3 منسقة ميدانية، و7 اخصائي تمويل، و3 عمال لشركة سياحية، و5 منسق وأخصائي، و2 مندوب مبيعات، و4 فنى مخازن كيميائي، و20 فنى كهرباء وتكييف وخراطة وحدادة، و2 عمال لبنزينة، وعامل لصيدلية .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت :3 مندوب مبيعات، و2 سائق، و100 مستشار تأميني، و5 مدير وحدة مبيعات، ومدرسة تربية طفولة، و10 عمال انتاج، و2 فنى كهرباء، و2 عمال تشغيل ماكينات، و2 طاولجي .

وفي المنيا يوجد 156 فرصة عمل متاحة، منها: 3 كاشير، و150 عامل خياطة، و2 عمال إنتاج، وعامل استيفاء نسبة 5% . كما تم توفير فرص عمل شملت، كاشيرة، و2 بائعين بمحافظة أسوان .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :