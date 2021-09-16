آخر موعد لطلاب الثانوية العامة للتقديم لكلية الشرطة ( التفاصيل )

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تنتهي أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، من تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها بعد مد مدة التقديم 10 أيام زيادة من الحاصلين على الثانوية العامة 2021

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من «الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام»، ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات، وتقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر المقبل، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.

ويشترط في المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائي، وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن «الطول ـ 90»، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط في نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية «المصايف- الحج- العمرة –الرحلات»، رعاية ثقافية«السماح بالدراسات العليا والبعثات».