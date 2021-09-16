رضا عبدالعال: زيارة كارتيرون للإمارات لم تكن إجازة.. وكان يخطط للهروب من جديد

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، كان في الإمارات خلال الفترة الماضية من أجل الاتفاق مع نادى جديد.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون لم يكن في إجازة بالإمارات بل ذهب من أجل التفاوض مع نادى هناك لتدريبه خلال الفترة المقبلة والهروب مرة أخرى من الزمالك مثلما فعل من قبل، ورحيله سيكون مفيد للقلعة البيضاء».

وأضاف: «حمدي النقاز وحمزة المثلوثي لا يجيدان الناحية الدفاعية، وأحمد سالم صافي الظهير الأيمن لفريق طنطا أفضل من الثنائي».