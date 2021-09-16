أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها -
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 -
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات -
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب -
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60% -
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا -
تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا بشأن شرقي المتوسط -
السودان على مسار الانقلابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رضا عبدالعال: زيارة كارتيرون للإمارات لم تكن إجازة.. وكان يخطط للهروب من جديد

Print
رضا عبدالعال: زيارة كارتيرون للإمارات لم تكن إجازة.. وكان يخطط للهروب من جديد رضا عبدالعال: زيارة كارتيرون للإمارات لم تكن إجازة.. وكان يخطط للهروب من جديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، كان في الإمارات خلال الفترة الماضية من أجل الاتفاق مع نادى جديد.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون لم يكن في إجازة بالإمارات بل ذهب من أجل التفاوض مع نادى هناك لتدريبه خلال الفترة المقبلة والهروب مرة أخرى من مثلما فعل من قبل، ورحيله سيكون مفيد للقلعة البيضاء».

وأضاف: «حمدي النقاز وحمزة المثلوثي لا يجيدان الناحية الدفاعية، وأحمد سالم صافي الظهير الأيمن لفريق طنطا أفضل من الثنائي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

محامي الزمالك الإيطالي: الأبيض حقق انتصار تاريخي في قضية النقاز

محامي الزمالك الإيطالي: الأبيض حقق انتصار تاريخي في قضية النقاز

إبراهيم عبدالله: قيمة الزمالك أكبر من التبرعات.. وشركة كرة القدم بالأهلي «وهمية»

إبراهيم عبدالله: قيمة الزمالك أكبر من التبرعات.. وشركة كرة القدم بالأهلي «وهمية»