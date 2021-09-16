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«حبيت أبارك لأبو أولادي».. طليقة فائق حسن تعلق على زواجه من أصالة ()

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«حبيت أبارك لأبو أولادي».. طليقة فائق حسن تعلق على زواجه من أصالة (فيديو) «حبيت أبارك لأبو أولادي».. طليقة فائق حسن تعلق على زواجه من أصالة ()

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علقت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن لأول مرة، على الأخبار التي انتشرت حول حزنها بعد زواج طليقها من أصالة، إضافة إلى الأخبار التي انتشرت حول طلاقها منه مؤخرًا، لافتة إلى أن كل ما يتم تداوله شائعات، موجه التهاني لأبوأولادها.

وقالت خلال نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أصدقائي ومتابعيني حبيت أوضح لكم أن أي معلومات وصور انتشرت ما صدرت مني وجميعها مغلوطة مش صحيحة، أي معلومة بتصدر مني بتكون من حسابي فقط».

وتابعت: «وبالمناسبة حبيت أبارك لأبوأولادي وزوجته الفنانة أصالة الف الف مبروك وأتمنى لكم الخير، بالنسبة لموضوع الطلاق احنا مطلقين من فترة مش قصيرة شكرًا».

يذكر أن الفنانة أصالة أعلنت موخرًا عقد قرانها على الشاعر فائق حسن وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها منهم النجمة اللبنانية إليسا والنجمة نبيلة عبيد.

المصرى اليوم

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