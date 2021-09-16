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قال لاعب الزمالك حمدي النقاز، في أول لقاء تليفزيوني له بعد العودة إلى الزمالك مجددًا، مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أن الغالبية من جماهير الزمالك ترى أنه هرب من النادي، مؤكدًا أن مشكلته مع النادي لم تكن في المال لكنها كانت بسبب المعاملة مع الإدارة السابقة.

وأضاف «النقاز» لبرنامج «يحدث في مصر»، أن الإدارة السابقة لنادي الزمالك وعدته بمقدم 50% من قيمة التعاقد، إلا أنه اكتشف بعد ذلك وجود 25% فقط، مع تخفيض القيمة الكلية، مُشيرًا إلى أن المعاملة في النادي مع الإدارة السابقة لم تكن على المستوي اللائق.

وكشف «النقاز» عن دخوله في مفاوضات مع نادي بيراميدز، إلا أنه فضل القلعة البيضاء لأنه يُحب الزمالك، مؤكدًا أن كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، هو من طلب عودته إلى الفريق، قائلًا: «سأصالح جماهير الزمالك في الملعب».

ولفت «النقاز» إلى أن اللاعب حمزة المثلوثي، أدى بشكل جيد في نهاية الدوري، لكن المنافسة بينهما سوف تكون في الملعب، كما أكد أن الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني ساسي، قائلًا: «الفرق الكبيرة مابتقفش على حد»، وتابع: «والله العظيم أنا لما مشيت من الزمالك كنت زعلان».