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جدو: الأهلي فرط في الدوري لصالح

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جدو: الأهلي فرط في الدوري لصالح الزمالك جدو: الأهلي فرط في الدوري لصالح

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يرى محمد ناجي جدو، نجم منتخب ولاعب الأهلي السابق، أن الدوري الممتاز كان قويًا في الموسم الماضي، مؤكدًا أن جميع الفرق كانت قوية للغاية.

وقال جدو في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي فرط في بطولة الدوري لصالح نادي ، بسبب النتائج المتذبذبة في نهاية البطولة»، مضيفًا: «الدوري في الموسم المقبل سيكون شرس للغاية، بسبب تدعيمات الفرق في الميركاتو الصيفي».

وعن انضمامه للنادي الأهلي، قال: «وقعت على عقود انضمامي للزمالك خلال فترة مع الاتحاد السكندري».

وأوضح: «الزمالك لم ينجح في إتمام الصفقة مع الاتحاد، ولكن الأهلي نجح في الوصول للإتفاق مع النادي».

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