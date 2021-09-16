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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن حصول القلعة البيضاء على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم جاء عن طريق الصدفة.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «العناية الإلهية منحت الزمالك لقب الدورى هذا الموسم، والموسم المقبل سيكون عجاف على جماهير القلعة البيضاء، وهناك ظلم واضح داخل الفريق في المستحقات المالية».

وأضاف: «الزمالك تعرض للظلم هذا الموسم وجمهوره كان يستحق الفرحة بالحصول على بطولة الدورى، وأتعجب من عودة حمدي النقاز ومنحه مقدم التعاقد وهناك لاعبين لم يحصلوا على مكافآة الدورى حتى الآن».