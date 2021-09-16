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رضا عبدالعال: فاز بالدوري «صدفة».. والموسم المقبل سيكون «عجاف»

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رضا عبدالعال: الزمالك فاز بالدوري «صدفة».. والموسم المقبل سيكون «عجاف» رضا عبدالعال: فاز بالدوري «صدفة».. والموسم المقبل سيكون «عجاف»

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن حصول القلعة البيضاء على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم جاء عن طريق الصدفة.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «العناية الإلهية منحت لقب الدورى هذا الموسم، والموسم المقبل سيكون عجاف على جماهير القلعة البيضاء، وهناك ظلم واضح داخل الفريق في المستحقات المالية».

وأضاف: «الزمالك تعرض للظلم هذا الموسم وجمهوره كان يستحق الفرحة بالحصول على بطولة الدورى، وأتعجب من عودة حمدي النقاز ومنحه مقدم التعاقد وهناك لاعبين لم يحصلوا على مكافآة الدورى حتى الآن».

المصرى اليوم

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