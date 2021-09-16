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جدو: كيروش اختيار مثالي للمنتخب.. والمدرب المصري لن يتحمل الضغوط

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جدو: كيروش اختيار مثالي للمنتخب.. والمدرب المصري لن يتحمل الضغوط جدو: كيروش اختيار مثالي للمنتخب.. والمدرب المصري لن يتحمل الضغوط

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أكد محمد ناجي جدو، نجم متتخب والنادي الأهلي السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، هو الاختيار الأفضل لتدريب الفراعنة في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة، قرر تعيين كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا للمنتخب خلفًا لحسام البدري، الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون، في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات .

وقال محمد ناجي «جدو»، في تصريحات تلفزيونية: «كيروش اختيار مثالي لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يملك سيرة ذاتية قوية، وقادر على النجاح مع ».

وأضاف: «المدرب المصري لن يتحمل ضغوط الجماهير في الفترة المقبلة، حيث كان سيكون هناك اعتراض عليه من الجماهير المصرية، فاختيار المدرب الأجنبي كان أفضل».

المصرى اليوم

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