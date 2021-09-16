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كشف أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان الزمالك أعلن تعاقده مع حمدي النقاز، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر.

وأثارت صفقة النقاز، غضب جماهير القلعة البيضاء، خاصة أن اللعب هرب من صفوف الفريق منذ موسمين، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «حمدي النقاز تنازل عن مستحقاته لدي الزمالك خلال توقيع عقود انتقاله للفريق»، مضيفا:«على مسؤوليتي الشخصية اقولها وانا اثق من كل كلمة، حمدي النقاز، لن يتواجد مع الزمالك في الموسم المقبل، حيث سيتم عرضه للبيع أو الإعارة وإذا لم يوافق سيتم وضعه في قائمة الانتظار».

وأضاف: «أنا أقول حديث، رئيس النادي لن يخرج ويقوله، ولا يستطيع أن يقول هذا الأمر»، مشيرًا :«حسين لبيب، نجح في إدارة ملف حمدي النقاز (بمعلمة)».

وتابع :«حسين لبيب، أنهى ملف النقاز، بأفضل شكل ممكن، وكان من الممكن ان يتم تغريم النادي ٢٢ مليون جنية يتم دفعهم نهاية هذا الشهر».

وأشار :«لم أقابل حسين لبيب، طوال حياتي قبل توليه مسئولية إدارة الزمالك غير مرتين، لكن على أن أقول أن لجنته تتعرض لحملات هجوم (ممنهجة) رغم كل ما قدموه للنادي».