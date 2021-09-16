"العنزي" يناقش مع مدير صحة نجران الخدمات الطبية بمستشفى شرورة العام

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استعرضا المشروعات التطويرية الجديدة للمستشفى التي تضمنت مشروعات متعددة

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم نوقش خلال اللقاء الخدمات الصحية بمستشفى شرورة العام والمراكز الصحية التابعة له.

كما جرى استعراض المشروعات التطويرية الجديدة للمستشفى التي تضمنت مشروعات الطوارئ ومركز العيون والمختبر والعناية المركزة، إضافة إلى الخدمات المقدمة بمركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة، الذي قدم خدماته خلال النصف الأول من العام الجاري لـ 124 ألف مستفيد.

وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور بني هميم المحافظ على الاهتمام لما فيه خدمة محافظة شرورة في جميع الجوانب الصحية التي تخدم المواطن والمقيم بشكل عام.