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المخرج كمال منصور: «أبوالعروسة» وصل إلى الجمهور بشكل كبير لهذا السبب

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المخرج كمال منصور: «أبوالعروسة» وصل إلى الجمهور بشكل كبير لهذا السبب المخرج كمال منصور: «أبوالعروسة» وصل إلى الجمهور بشكل كبير لهذا السبب

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قال المخرج كمال منصور، إن مسلسل «أبوالعروسة» استطاع أن يصل إلى الجمهور بشكل كبير، خاصة وأن المسلسل كان واقعيًا ولمس المجتمع من خلال الموسيقى النابعة من المجتمع، والأحداث الواقعية، معقبًا: «الحمد لله على نجاح المسلسل بالشكل اللي حصل، وأنا مبسوط أني أنا قدرت أوصل للمستوى ده».


وتابع «منصور»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وعامر طاهر وهند رضا، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأربعاء، أنه يشعره بقمة السعادة عند سماع أغنية «أبوالعروسة» في الأفراح، مشيرًا إلى أن المسلسل لمس المجتمع كله بكافة فئاته.

وأضاف: «في ناس شافت نفسها مكان الفنان الكبير سيد رجب، وفي ناس شافت نفسها مكان العروسة، وفي ناس شافت نفسها مكان العيل الصغير في المسلسل».

المصرى اليوم

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