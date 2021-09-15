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المخرج كمال منصور يكشف كواليس عمله مع يوسف شاهين

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المخرج كمال منصور يكشف كواليس عمله مع يوسف شاهين المخرج كمال منصور يكشف كواليس عمله مع يوسف شاهين

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قال المخرج كمال منصور، إنه كان مساعد مخرج يوسف شاهين في فيلم «المصير»، وبعد مشاركته في هذا الفيلم أصبح مساعد أول للمخرج، وبعد ذلك أصبح مخرج منفذ في كل الأعمال التي شارك فيها.

وتابع «منصور»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وعامر طاهر وهند رضا، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأربعاء: «كنت محظوظ إني عملت مع المخرج يوسف شاهين، وتعلمت منه كل حاجة زي قراءة السيناريو أو بناء السيناريو، أو اختيار أماكن التصوير، أو ربط الأماكن ببعضها».

ولفت إلى أن فيلم «المصير» تصور في ولبنان وسوريا، ولم يشعر المشاهد بمكان التصوير، معقبًا: «أتحدى المشاهد بتحديد مكان تصوير أي مشهد في المصير».

المصرى اليوم

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