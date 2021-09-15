برادار وأنظمة دفاع.. ليوناردو الإيطالية تدشن مرحلة جديدة من التعاون مع بريطانيا

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فيما تتوجه الأنظار لمعرض ديزي في لندن بشأن أنظمة الجيل السادس لأنظمة الدفاع، دشنت شركة ليوناردو الإيطالية للدفاع والأمن، مرحلة جديدة من التعاون بين إيطاليا والمملكة المتحدة، بإعلانين لرادار من الجيل الجديد وأنظمة حماية متطورة للطائرات العسكرية.

ويأتى هذا التعاون في إطار الحفاظ على المصالح الإيطالية- البريطانية، حتى لا تصبح المملكة المتحدة خارج الدفاع الأوروبي، رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

من جهته، أعلن وزير المشتريات الدفاعية البريطانية جيريمي كوين، رصد نحو 72.5 مليون جنيه إسترليني لبرنامج «أسلحة الطاقة الموجهة» بهدف تمويل اختبارات البحرية والجيش البريطاني على أسلحة الليزر وترددات الراديو، وهي أحد المجالات ذات التطور التكنولوجي السريع.

فيما زار وزير الدفاع البريطاني بن والاس «المكتب الوطني لبناء السفن» الجديد، وهو المكتب الذي سيصبح «مركزًا استراتيجيًا لتوجيه التحول في مؤسسة بناء السفن.

وحسب موقع «ديكو 39»، فإن المرجع الاستراتيجي في هذا الأمر هو «ورقة الدفاع» التي وقعها بن والاس في مارس، وهو مستند نابع مباشرة من «المراجعة المتكاملة.. بريطانيا العالمية في عصر تنافسي»، التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضى.

ويأتي هذا فيما تعيد لندن إطلاق طموحاتها على المشهد الدولي، وبالتالي تكون مصحوبة بنوايا تحديث عسكري كبير، ما ينعكس بدوره على العلاقات القوية في الميدان مع إيطاليا، ومن ثم إعلانات شركة ليوناردو.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بـ الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها الشركة مع سلاح الجو الملكي ومكتبين لوزير الدفاع: معدات الدفاع والدعم ومختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع وهو المركز الذي يتعامل مع الأبحاث المتقدمة في المجال العسكري والتي أطلقت قبل أسابيع أكبر حملة تجنيد في السنوات الأخيرة، ما فتح المجال لتوظيف 300 من الفيزيائيين والعلماء والمهندسين والخبراء التقنيين في المجالات الجديدة.

فيما يتعلق الإعلان الثاني لليوناردو بانضمام إيطاليا إلى المملكة المتحدة لتطوير نظام الرادار الأوروبي المشترك «مارك 2» وهو رادار الجيل الجديد الموجه ليوروفايتر.