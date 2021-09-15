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سموحة يستعد لبيراميدز بثلاثية في دلفي

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سموحة يستعد لبيراميدز بثلاثية في دلفي سموحة يستعد لبيراميدز بثلاثية في دلفي

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فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة، على فريق دلڤي، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسى بالنادي.

أحرز اهداف سموحة أحمد سعد وعمار أشرف ومحمود حليمو من ركلة جزاء مع نهاية شوط المباراة الثاني.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات سموحة لانطلاق الموسم الجديد لمسابقة الدوري الممتاز.

وأنتهى الشوط الاول بتفوق سموحة بهدف دون مقابل وفي شوط المباراة الثاني نجح فريق الأمواج الزرقاء في إضافة هدفين.

أجرى سموحة العديد من التبديلات بين الشوطين، مع تثبيت بعض العناصر، كما أشرك أحمد سامي المدير الفني الصفقات المنضمة حديثا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما اطمأن أحمد سامى المدير الفني على العديد من اللاعبين لتجهيز أوراقه الفنية قبل بيراميدز في كأس ،

ويواجه سموحة نظيره فريق الرجاء غدا على ملعب النادى في ثاني تجاربه الودية استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها 24 سبتمبر الجاري، في دور ال16 من مسابقة كأس مصر .

المصرى اليوم

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