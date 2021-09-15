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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولتي أولمبيا مصر للهواة وKO PRO، اليوم الأربعاء جوائز أكبر فعاليتين تستضيفهما مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كمال الأجسام للمحترفين، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر، للبطولة الأولى، بينما تقام البطولة الثانية يومي 30 و31 أكتوبر.

وكشف اسلام قرطام رئيس اتحاد رياضات الشارع، ومؤسس فريق كوسكواد لكمال الأجسام صاحب حقوق تنظيم الحدثين، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، أن الجوائز التي تم رصدها تعد متميزة مقارنة بالبطولات الخارجية، موضحًا أن بطولة أولمبيا مصر للهواة تمنح الفائزين 9 بطاقات احتراف في الفئات الثلاثة:( الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبوي بيلدينج)، تؤهلهم للمشاركة في بطولات المحترفين حول العالم ومستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلاً:«بطولة KO PRO أوعرض المحترفين، يقام لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، ويؤهل 4 فائزين في الفئات الأربع ( بودي بيلدينج/ الـ212/ الفيزيك / كلاسيك فيزيك) للمشاركة مباشرة في مستر أوليمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يختصر على المشاركين طريقًا طويلًا وشاقًا من المنافسات للوصول إلى مسرح أوليمبيا في أمريكا».

واختتم قرطام:«هناك جوائز مالية تقدر قيمتها بـ 60 ألف دولار، أي ما يوازي مليون و30 ألف جنيه مصري للاعبين الفائزين في الفعاليتين اللتين تعتبران من الأحداث الرياضية الهامة من ناحية، وعلى مستوى السياحة الرياضية من ناحية أخرى، لأن عدد اللاعبين المشاركين سيتخطى 650 لاعباً من أكثر من 20 دولة بخلاف الحكام الأجانب والضيوف القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية».

يذكر أن مستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية تقام خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل في مدينة أولارندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وتشهد الفعالية الأهم والأقوى في عالم كمال الأجسام للمحترفين مشاركة 4 لاعبين مصريين لأول مرة هم بيج رامي حامل لقب نسخة 2020 ومحمد شعبان وحسن مصطفى في فئة الوزن المفتوح وأحمد الورداني في فئة الـ212.