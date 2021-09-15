محافظ الإسكندرية: انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بـ148 مليون جنيه (صور)

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من أعمال تطوير وتأهيل منطقة الحضرة الجديدة التابعة حى وسط بنسبة 95%، بتكلفة إجمالية تقارب 148 مليون جنيه.

وأجرى المحافظ جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير منطقة الحضرة الجديدة، والتي يستفيد منها 121 ألف أسرة بنطاق حي وسط، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق في الإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن المتبقى من أعمال التطوير بالمنطقة يمثل نحو 5% من أعمال الرصف، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من قطاع الإنارة بنسبة 100% بتكلفة 5.7 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال الصرف الصحي، بالإضافة إلى تركيب 866 شنيشة جديدة بتكلفة 56 مليون جنيه، وجار الانتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة بتكلفة 74 مليون جنيه بـ333 شارعا بأطوال تبلغ 35 كم.

والتقى المحافظ عددا من أهالي المنطقة للاستماع إليهم، موضحاً أن المحافظة حريصة على تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم في كل القطاعات.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة. كما شدد على منع أي إشغالات أو تعديات بالمنطقة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رئيس حي وسط بإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، مشدداً علي تشميع المحال المخالفة وتوقيع غرامات فورية عليهم.

وكلف المحافظ مدير عام المتابعة بالمحافظة بالتواجد اليومي والتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو تعديات بشارع الزهور، مؤكداً علي إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمحاسبة أي مقصر.

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)

انتهاء تطوير 95% من مشروع الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه في الإسكندرية (صور)