متحدث: اتصالات الجنرال ميلي مع الصين لم يُقصد بها الالتفاف على القادة المدنيين

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قال مكتب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الأربعاء إنه لم يجر اتصالات سرية مع الصين للالتفاف على قادة الحكومة المدنيين. جاء ذلك غداة نشر مقتطفات من كتاب زعمت أنه اتصل سرا بنظيره الصيني مرتين وأبدى مخاوفه من أن يشعل دونالد ترامب الذي كان رئيسا للولايات المتحدة حينها حربا مع الصين.

وقال الكولونيل ديف بتلر، المتحدث باسم ميلي، «كل اتصالات رئيس الهيئة بنظرائه، بما فيها تلك الوارد ذكرها، تمت بحضور موظفين وبتنسيق وتواصل مع وزارة الدفاع ومشاركة من الوكالات المعنية».

وأضاف بتلر «الجنرال ميلي يواصل العمل وإسداء النصح ضمن سلطته بموجب التقليد القانوني بخصوص السيطرة المدنية على الجيش وأدائه القسم الدستوري».

وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس جو بايدن لديه «ثقة تامة» في قيادة الجنرال ميلي.

وذكرت مقتطفات الكتاب، التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، أن ميلي سعى في المكالمتين إلى طمأنة الجنرال لي تشو تشينغ رئيس هيئة الأركان المشتركة في الصين، بأن الولايات المتحدة مستقرة ولن تشن هجوما على الصين، وإذا كان هناك ما يدعو إلى شن هجوم فإنه كان سينبه نظيره في وقت مبكر.

وأوضح بتلر أن اتصالات ميلي مع الصينيين وآخرين في أكتوبر تشرين الأول ويناير كانون الثاني «تتماشى مع هذه الواجبات والمسؤوليات وتنقل تطمينات من أجل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي».

ومن المقرر أن يُطرح الأسبوع المقبل كتاب ‘بيرل‘ للصحفيين بوب وودوارد وروبرت كوستا. ويقول المؤلفان إنهما اعتمدا فيه على مقابلات مع 200 مصدر.

من جانبه شكك ترامب، في بيان أمس الثلاثاء، في القصة برمتها واصفا إياها بأنها «مختلقة». وقال إذا كانت القصة صحيحة فينبغي محاكمة ميلي بتهمة الخيانة.

وأضاف ترامب «للتاريخ، لم أفكر مطلقا في مهاجمة الصين».