تركيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 4 مايو

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سجلت تركيا 28224 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ الرابع من مايو أيار، بحسب بيانات وزارة الصحة.

كما سجلت 248 وفاة بفيروس كورونا.

وكانت بيانات عالمية أظهرت أن الزيادة في الوفيات اليومية بتركيا منذ منتصف يوليو تموز بين الأعلى في أوروبا والشرق الأوسط.

وأعادت تركيا فتح المدارس الأسبوع الماضي وألغت معظم القيود خلال الصيف.

وفي وقت سابق من سبتمبر أيلول الجاري، شرعت أنقرة في طلب نتيجة اختبار سلبية أو دليل يثبت الحصول على التطعيم من المعلمين وأيضا كشرط لحضور بعض المناسبات العامة.