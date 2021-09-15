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بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية

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بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«النقل» لتطوير الخدمات الإلكترونية

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وقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بروتوكول تعاون لتطوير منظومة السداد الإلكتروني داخل قطاع النقل والمواصلات، وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات داخل قطاع النقل والمواصلات من خلال ميكنة متحصلات الخدمات المختلفة داخل القطاع للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وفعالة، وبما يحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل والمواصلات ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي.

ويعد البروتكولـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات- نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي؛ حيث يقدم البنك المركزي الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتطبيق وزارة النقل منظومة كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتوحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وخفض معدل الفاقد من الإيرادات المحصلة والتحول للتحصيل الإلكتروني من خلال تلك المنظومة المتطورة.

المصرى اليوم

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