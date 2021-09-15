جامعة الأقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلاب

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ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، الجلسة الـ28 لمجلس شؤون التعليم والطلاب، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأقر المجلس بدء الكشف الطبي للطلاب، بدءًا من 26 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، في التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، يوميًا لجميع الطلاب، وذلك بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، بشارع المدارس بالعوامية، مع تقديم الطالب مايثبت شخصيته قبل إجراء الكشف الطبي.

وأوضح المجلس أنه تيسيرًا على الطلاب يتم التطعيم بلقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى، في نفس الموعد المخصص لإجراء الكشف الطبي، مع التشديد على عدم استكمال إجراءات قيد الطالب بالكلية، بدون اجتياز الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا.

ويضم برنامج المواعيد للكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا للطلاب كالتالي؛ يومي 26 و27 سبتمبر لطلاب كلية الفنون الجميلة، وتخصيص يومي 28 و29 من سبتمبر لطلاب كلية الألسن، ويوم 30 من سبتمبر لطلاب كلية الآثار، فيما يخصص يومي 3 و4 من أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، وتحديد يوم 5 أكتوبر لطلاب السياحة والفنادق.

وأكد المجلس أن موعد انتهاء إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى يوم 14 أكتوبر، على أن تبدا إجراءات تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوم من تاريخ تلقي الجرعة الأولى، على ان تنتهي يوم 7 من نوفمبر المقبل لجميع الطلاب.

وشدد المجلس على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واختيار مكان تلقي اللقاح جامعة الأقصر، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور ..

وناقش رئيس الجامعة، خلال الجلسة مع أعضاء المجلس، آليات تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني، وذلك بداية من العام الجامعى الجديد.