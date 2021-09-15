محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إطسا

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها بقرى مركز إطسا.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحث باسم محافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية مطول، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من كل الأعمال والتجهيزات لخدمة أهالي القرية، كما تفقد المجمع الخدمي بقرية مطول، الذي يقام على مساحة ٦٠٠م٢، بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.

وأضاف أن الجولة شملت تفقد أرض مبنى المجمع الزراعي المزمع إنشائه بجانب المجمع الخدمي بقرية مطول والذي يقام على مساحة ١١٠٠م، ووجه المحافظ، بفصل مدخل المجمع الخدمي عن مدخل المجمع الزراعي مع توسعة الشوارع المؤدية اليهم، موجهًا رئيس مدينة اطسا بسرعة إزالة مبنى الجمعية الزراعية القديم للبدء في إنشاء المجمع الزراعي.

كما شملت الجولة تفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى جديد بمدرسة حلفا الإبتدائية والذي يضم ١٧ فصلا بتكلفة ٥ ملايين جنيه، حيث سيتم الإنتهاء من كل الأعمال في فبراير القادم، وكذا أعمال إحلال وتجديد مركز شباب مطول، والذي يضم ملعبا خماسيا، ومبنى إداريا، وكافتيريا، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى الملعب الرئيسي.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين، بشأن فتح شارع عبر مركز الشباب للوصول لأراضيهم الزراعية المجاورة للمركز، حيث وجه المحافظ منسق وحدة حياة كريمة، بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن للعرض على المحافظ شخصيًا.

كما شملت الجولة تفقد أعمال توسعة مدرسة عتامنة المزارعة للتعليم الأساسي لإنشاء مبنى جديد يشمل ١٦ فصلا بتكلفة ٥ ملايين جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ ٣٣٪؜، كما تفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة مجمع إهريت التعليمي، والذي يشمل المبنى الجديد من ٥ طوابق، ويشمل ١٣ فصلا تعليميا بتكلفة ٤.٥ مليون جنيه، كما تفقد المبنى الجديد بمدرسة جردو الإبتدائية، والذي يشمل ١٥فصل بتكلفة ٦ مليون جنية، ووجه المحافظ بزيادة المساحات الخضراء، والملاعب بالمجمع.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب جردو، وكذا الأعمال الإنشائية بالمجمع الخدمي بجردو، والذي يقام على مساحة ٦٠٠ م، بتكلفة ١٠.٥ مليون جنيه، وأعمال إنشاء مبنى جديد بمدرسة محيي الدين رأفت، بعزبة خلف التابعة لقرية أبوجندير، يشمل ١٥فصل، بتكلفة ٥.٥مليون جنية.

كما تفقد المحافظ سير العمل بالمجمع الخدمي بأبوجندير، الذي يقام على مساحة ٦٠٠م، بتكلفة ١٠.٥ مليون جنيه، وتوسعة مدرسة ابو جندير الإبتدائية المشتركة، وتشمل ١٨ فصلا تعليميا بتكلفة ٦ ملايين جنيه، حيث سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمدرسة في ٢٢ يناير القادم.

وأكد محافظ الفيوم خلال الجولة على الشركات المنفذة على الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.