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أعرب مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن حزنه الشديد بعد قرار وقفه عن الغناء، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، خلال الفترة الماضية، بسبب خلافه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي والتراشق بالألفاظ البذيئة.

ونشر «شاكوش»، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهر فيه وهو يغني في إحدى القاءات التلفزيونية إحدى الأغنيات، وعلق عليه قائلاً: «جيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل عليا تدوس».

وفور نشر الفيديو إنهالت عليه التعليقات من جمهوره ومتابعيه، منهم يواسيه في محنته، ومنهم من يعاتبه على فعله ومشاجرته مع البحراوي.

وفي وقت سابق أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا بمنع حسن شاكوش من الغناء، ووقف رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك لما بدر منهما أثناء إحيائهما حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، حيث تبادلا الألفاظ البذيئة، والإشارات الإباحية بالأيدي، أمام الجمهور الكبير المتواجد بالحفل، وهو ما لم تتقبله النقابة.