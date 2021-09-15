أخبار عاجلة

9 وفيات و870 إصابة كورونا جديدة -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بعد وقفه عن الغناء.. شاكوش: «جيت الدنيا مخصوص علشان عليا تدوس» ()

Print
بعد وقفه عن الغناء.. شاكوش: «جيت الدنيا مخصوص علشان عليا تدوس» (فيديو) بعد وقفه عن الغناء.. شاكوش: «جيت الدنيا مخصوص علشان عليا تدوس» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن حزنه الشديد بعد قرار وقفه عن الغناء، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، خلال الفترة الماضية، بسبب خلافه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي والتراشق بالألفاظ البذيئة.

ونشر «شاكوش»، مقطع عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهر فيه وهو يغني في إحدى القاءات التلفزيونية إحدى الأغنيات، وعلق عليه قائلاً: «جيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل عليا تدوس».

وفور نشر الفيديو إنهالت عليه التعليقات من جمهوره ومتابعيه، منهم يواسيه في محنته، ومنهم من يعاتبه على فعله ومشاجرته مع البحراوي.

وفي وقت سابق أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا بمنع حسن شاكوش من الغناء، ووقف رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك لما بدر منهما أثناء إحيائهما حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، حيث تبادلا الألفاظ البذيئة، والإشارات الإباحية بالأيدي، أمام الجمهور الكبير المتواجد بالحفل، وهو ما لم تتقبله النقابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)