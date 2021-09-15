بلينجهام يتألق في فوز دورتموند على بشيكتاش

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ظهر جود بلينجهام بأداء فردي ملهم وسجل هدفا وصنع آخر ليساعد بروسيا دورتموند في الفوز 2-1 على مضيفه بشيكتاش التركي في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وضع لاعب وسط انجلترا (18 عاما) الزوار في المقدمة بلمسة متقنة في الدقيقة 20 ثم أهدى كرة إلى المهاجم إرلينج هالاند على طبق من ذهب ليضاعف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص المدافع فرانسيسكو مونتيرو الفارق لأصحاب الضيافة في الوقت المحتسب بدل الضائع، وفي نفس المجموعة يلتقي سبورتنج مع ضيفه البطل السابق أياكس أمستردام اليوم.