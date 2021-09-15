صلاح يهدر ركلة جزاء ضد ميلان .. دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
أهدر محمد صلاح لاعب ليفربول ركلة جزاء أمام ميلان الإيطالي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء الذي يجمعهما ضمن فاعليات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وسدد صلاح الكرة بقوة على ييمن حارس مرمى ميلان الذي تصدى لها بشكل جيد، ويقدم الدولي المصري أداءً مميزًا حتى الآن حيث قام بالعديد من المرواغات فضلًا عن تمرير كرة الهدف الأول.
تنطلق اللقاء بين ليفربول بقيادة محمد صلاح، ضد ميلان الإيطالي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، على أن تتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا على
..