صلاح يساهم فى الهدف الأول فى ميلان .. وأرنولد يسجل لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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ساهم محمد صلاح فى الهدف الأول فى مرمى ميلان بعد ما صنع هدفاً للاعب أرنولد ظهير أيمن الفريق

تنطلق اللقاء بين ليفربول بقيادة محمد صلاح، ضد ميلان الإيطالي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، على أن تتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا على

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