المصري يبدأ الاستعداد للموسم الجديد في غياب معين الشعباني

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالناديالمصري البورسعيدي مساء اليوم الأربعاء، الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وغاب عن المران التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدي ومجدي تراوري، المدرب العام، لسفرهما إلى تونس، عقب توقيعهما على عقود تدريب الفريق، لجلب متعلقاتهما والانتهاء من بعض الأمور الخاصة.

وقاد المران سيف داود وسعيد ابراهيم، مدربا الفريق، وحسن نصر، مدرب حراس المرمى.

وحرص عدد كبير من جماهير النادي البورسعيدي على التواجد في ملعب النادي الاجتماعي، للشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبي نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي، ولاعب خط الوسط التونسي إلياس الجلاصي.