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مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين»

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مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين» مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين»

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قالت المطربة مي فاروق إنها أصبحت أكثر راحة بعد فقدانها لوزنها، حيث أحبت نفسها أكثر كما زادت ثقتها في نفسها، كما أصبحت ترى نفسها أكثر جمالًا وهذا يحدث لأول مرة.

وأضافت «فاروق» خلال حوارها مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جوده، على قناة «CBC»، الأربعاء، أنها «أجرت عملية تكميم معدة من سنتين وكان الأمر فارقُا بالنسبة إليها بشكل كبير، خاصةً وأنها كنت تغني على المسرح»، مشيرة إلى أنها «كانت تصور في أحد البرامج وأخذت القرار أثناء الحلقة من حينها، وذلك لأن الكاميرا تزيد من وزن الشخص على الشاشة 8 كيلو».

واشارت إلى أنها اصطحبت ابنتها مرة على المسرح وغنت معها أغنية «أه يا أسمراني اللون»، كما قدمت المطربة العديد من الأغاني خلال الحلقة، مثل «حيرت قلبي معاك»، كما غنت «أه يا أسمراني اللون» وأهدتها إلى ابنتها، وكذلك قدمت أغنية «خطوة يا صاحب الخطوة»، و«بتنوس بيك» وأيضًا «ياشمس يا منورة غيبي»، والعديد من الأغنيات الأخرى.

المصرى اليوم

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