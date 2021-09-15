بروتوكول تعاون بين «تجارية الإسكندرية» والضرائب والجمارك بشأن النقل الدولى (صور)

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وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة، بروتوكول تعاون بين «غرفة الإسكندرية» ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك بشأن مزاولة خدمة النقل الدولي.

يأتي ذلك البروتوكول حرصاً من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه والاستجداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وإيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وفي بداية حفل توقيع البروتوكول، رحب أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالحضور من ممثلي كل من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة الإسكندرية.

كما حضر توقيع البروتوكول، عضوي مجلس الإدارة عمرو مصيلحي ومحمود مرعي والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات والسيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الجمركية وعلي محمود الخولي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الجمركية، وأحمد السيسي مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب ومجدي عبدالعزيز أمين لجنة الممول والضريبة بغرفة الإسكندرية.

"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)

"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)

"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)

"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)

"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)