أخبار عاجلة

9 وفيات و870 إصابة كورونا جديدة -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

بروتوكول تعاون بين «تجارية الإسكندرية» والضرائب والجمارك بشأن النقل الدولى (صور)

Print
بروتوكول تعاون بين «تجارية الإسكندرية» والضرائب والجمارك بشأن النقل الدولى (صور) بروتوكول تعاون بين «تجارية الإسكندرية» والضرائب والجمارك بشأن النقل الدولى (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة، بروتوكول تعاون بين «غرفة الإسكندرية» ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك بشأن مزاولة خدمة النقل الدولي.

يأتي ذلك البروتوكول حرصاً من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه والاستجداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وإيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وفي بداية حفل توقيع البروتوكول، رحب أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالحضور من ممثلي كل من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة الإسكندرية.

كما حضر توقيع البروتوكول، عضوي مجلس الإدارة عمرو مصيلحي ومحمود مرعي والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات والسيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الجمركية وعلي محمود الخولي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الجمركية، وأحمد مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب ومجدي عبدالعزيز أمين لجنة الممول والضريبة بغرفة الإسكندرية.

"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)
"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)
"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)
"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)
"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)
"تجارية الإسكندرية" ومصلحتي الضرائب والجمارك توقع بروتوكول تعاون بشأن مزاولة خدمات النقل الدولى (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

السيسي عن سد النهضة: تعنت إثيوبيا وسياسة فرض الأمر الواقع يهدد أمن واستقرار المنطقة

السيسي عن سد النهضة: تعنت إثيوبيا وسياسة فرض الأمر الواقع يهدد أمن واستقرار المنطقة

السيسي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة

السيسي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة