العبد : ضخ 3 تريليون دولار علي مستوى العالم في عمليات تطوير البنية التكنولوجية

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قال المهندس أحمد العبد رئيس احدي الشركات العقارية أن العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال تحديث البنية التحتية بمجالات البنية الاساسية مما خلق طفرة في تلك المجالات.

وأضاف خلال كلمته في الدورة السادسة لملتقي بناة مصر أنه تم ضخ استثمارات تقترب من 3 تريليون دولار علي مستوى العالم في عمليات تطوير البنية التكنولوجية، موضحاً أن شركته تشارك بمشروعات متعددة بداخل الدول العربية والإفريقية بذلك المجال الواعد.

ولفت إلى أن الحكومة لم تدخر جهدا في هذا المجال وقامت بضخ استثمارات كبرى فيه، مؤكداً أنه جار تنفيذ مشروع النقل الذكي علي الطرق بهدف متابعتها عن طريق النظم التكنولوجية.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.