كوريا الجنوبية تقرض غرامة احتكار على جوجل بقيمة 176.6 مليون دولار

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بعد ان الزامها بضرورة عدم اجبار المطورين علي انظمة الدفع الخاصه به ، فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة على جوجل بمبلغ 176.64 مليون دولار، قائلة إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي أساء استغلال ثقله في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

هذا وحققت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية في اتهامات لشركة جوجل بشأن منع صانعي الهواتف الذكية المحليين من تخصيص نظام التشغيل أندرويد الخاص بها.

والغرامة هي أحدث كبوة للشركة في كوريا الجنوبية فيما يخص مكافحة الاحتكار، حيث أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان مشروع قانون لحظر مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل جوجل من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم، ومنع المطورين بشكل فعال من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.