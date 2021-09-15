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الذهب يصعد الي اعلي مستوي في الاسبوع

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الذهب يصعد الي اعلي مستوي في الاسبوع الذهب يصعد الي اعلي مستوي في الاسبوع

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صعدت الذهب لأعلى مستوى في أسبوع ، مع تراجع الدولار بعد أن أدت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة إلى ضبابيبة بشأن الإطار الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 1804.30 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% لتسجل عند التسوية 1807.10 دولار للأونصة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكيين 0.1% في أغسطس مخالفا توقعات أشارت إلى زيادة قدرها 0.3% وهو ما أثر سلبا على الدولار الأمريكي.

وكانت تلك أصغر زيادة منذ فبراير وجاءت في أعقاب زيادة بلغت 0.3% في يوليو.

وقد تعزز بيانات التضخم الرأي القائل بأن البنك المركزي الأمريكي قد يسير ببطء في إنهاء إجراءات الدعم الاقتصادي ويبقي على أسعار الفائدة منخفضة.

ويستفيد الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلص تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 5.12% إلى 1980.30 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، بينما تراجع البلاتين 1.7% إلى 944.26 دولار.

وبلغت خسائر البلاديوم منذ بداية سبتمبر حوالي 20%.

المصرى اليوم

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