مجلس التخطيط بجامعة بنها يناقش الخطة الخمسية «٢٠٢٣ - ٢٠٢٨»

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عقد مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بجامعة بنها، الأربعاء، اجتماعا برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، لمناقشة الجدول الزمني للخطة الخمسيه 2023- 2028.

حضر الإجتماع، كل من، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سعد محمود مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور محمد معوض نائب مدير التخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة المشروعات.

وقالت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، إن الاجتماع ناقش البدء في فتح النظام الالكتروني لمتابعه تنفيذ موشرات الاداء للخطة الاستراتيجية عن العام 2021، بالإضافة إلى مناقشة امكانية البدء في إعداد الخطة الإستراتيجية لجامعة بنها وكلياتها.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مقترح لورشه عمل عن استشراف المستقبل للابتكار والتميز والريادة المحلية والاقليمية والعالمية لقيادات الجامعة وعمداء الكليات لمناقشة تطلعاتهم فيما يتعلق بالخطة الاستراتجية الجديدة للجامعة 2023-2028، واعداد خطة تدربية لفريق اعداد الخطة الاستراتجية للجامعة.