فتاة من سوهاج توثق لحظة انتحارها عبر فيس بوك وأسرتها ترفض استلام جثتها

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لفظت فتاة انفاسها الأخيرة داخل شقة بمنطقة وسط البلد ،تبين من التحريات ان الفتاة التى أقدمت على الإنتحار كانت على خلاف مع أسرتها فى سوهاج وتركت لهم البلدة وجاءت لتقيم بالقاهرة .

أضافت التحريات ان الفتاة التى اقدمت على الإنتحار لديها طفل 6 سنوات وان أسرتها كانت غاضبة عليها وترفض التعامل معها او السؤال عنها حتى فكرت فى الانتحار كى تتخلص من حياتها وقامت ببث لحظة انتحارها بقطع شرايين يدها على فيس بوك .

اكدت التحريات ان الفتاة المنتحرة تمر بازمة نفسية بسبب مشاكلها مع أسرتها دفعتها للإنتحار ،تحرر محضر بالواقعة وتبين من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

البداية كانت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بالقاهرة من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بمنطقة وسط البلد، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة ، وتبين وجود قطع بشرايين يدها كما تبين أنها أقدمت على الانتحار في بث مباشر على الفيس بوك وتم نقل جثتها للمشرحة وتم دفن الجثة.