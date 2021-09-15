مصادر "سبق": حالة الفتاتين المدهوستين مستقرة وتحت الملاحظة

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بمتابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب.. قدّمت لهما الخدمات الطبية

أكّدت مصادر لـ"سبق"، أن حالة الفتاتين اللتين تعرّضتا للدهس بالقصيم مستقرة، وتحت متابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، وذلك عقب تعرضهما للدهس على يد جانٍ سرق سيارة.

وأضاف المصدر: "تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة بمتابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، والوضع الصحي مستقر ومازالت الفتاتان منوّمتين تحت الملاحظة.

وذكرت شرطة القصيم، البارحة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتَيْن في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة، والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني مسروقة، وسرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى توقيفه، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتمّت إحالته إلى فرع النيابة العامة.