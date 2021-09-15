أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول -
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

Print
"الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول

أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية

أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"