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أحمد موسى عن احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة: عاملة شغل وملعلعة وعقبال الـ 11 ()

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أحمد موسى عن احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة: عاملة شغل وملعلعة وعقبال الـ 11 (فيديو) أحمد موسى عن احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة: عاملة شغل وملعلعة وعقبال الـ 11 ()

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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن احتفالية النادي الأهلي بحصوله على البطولة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «النجمة العاشرة عاملة شغل وملعلعة».

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «إن شاء الله ربنا يكرمنا بالنجمة الحادية عشر»، موجها التحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتكربمه والدة الراحل محمد عبدالوهاب.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تكريم البطلة الاولمبية جيانا فاروق، إلى جانب تكريم محرم الراغب وعادل القيعي لأنهما خدما النادي الأهلي.

وأوضح خلال قناة صدى البلد، أنه تم تكريم المعلم الكبير موسيماني، إلى جانب تكريم الكابتن سيد عبدالحفيظ والكابتن محمد الشناوي، مشيدًا بحلقة عبدالحفيظ على قناة صدى البلد، حيث كان لها صدى كبير، بسبب التصريحات القوية لمدير الكرة بالأهلي والتي ظل بعضها تريند عدة أيام.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن حفل المارد الأحمر بالنجمة الحمراء يليق بالأهلي في ظل وجود كافة الكباتن القدامي والحاليين وصاحب القاضية ممكن.

المصرى اليوم

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