عاجل | البقالات تتحدى مهلة التصحيح

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انتهت المهلة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمرحلتيها الأولى والثانية لأصحاب البقالات والتموينات والتي عنيت كمرحلة أولى بتصحيح أوضاع المحال تقع بالنطاق الأحمر، والمتمثلة في توفير الدفع الإلكتروني، وترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلا عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول من تاريخ 22 نوفمبر 2020.

انتهاء المهلة

وعلى الرغم من انتهاء المهلة المعطاة بمرحلتيها فإن العديد من البقالات ما زالت لم تستوف الاشتراطات المحدثة من قبل الوزارة، بل إن بعضها يفتقر إلى أبسط الاشتراطات وهي النظافة وهناك مخالفات أخرى متعددة رصدتها «الوطن» فيما يخص التصميم الموحد، اشتراطات التشغيل، واشتراطات الترخيص.

خطة إلزام

وانتهت مهلة الاشتراطات ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام المنشآت بتاريخ 29 يونيو 2021، والتي تشمل أيضا توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين، كما تتضمن نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيداً عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حرائق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.

من اشتراطات البقالات المحدثة

01 التصميم الموحد

02 استخدام العلامة التجارية المسجلة

03 أن يكون الموقع مجازا للاستخدام التجاري

04 تركيب باب سحاب يسـمح بالرؤيـة مـن الخـارج

05 أن تشمل لافتة المحل اسم المنشأة ورقم السجل التجاري

06 تغطية جميع الأسلاك والأنابيب الخارجية بطريقة تسمح بأعمال الصيانة

07 اعتماد وحدات التكييف الخارجية طبقاً لرخصة البناء

08 توفير ملصقات الدفع الإلكتروني وســتائر هوائية

09 تقسـم البقالات داخليا حسب المساحة وكمية المنتجات

10 أرضيــة المحل فاتحة اللون وخالية من التشققات مقاومة للانزلاق والكسور

11 عرض الممرات الداخلية 80 سم والأرفف معدنية أو زجاجية

12 عدم وضع السلع على الأرض

13 وحدة محاسبة مزودة بجهاز حاسب آلي وقارئ باركود ودفع إلكتروني

اشتراطات التشغيل

عرض وثائق الترخيص

حرية الحركة في الممرات داخل المحل

عرض السلع والأسعار

التخزين

خدمة إيصال الطلبات

العاملون

نظافة المحل

الصيانة وعمليات التشغيل

أنظمة العمل

المولد الكهربائي

اشتراطات الترخيص

سجل للرقابة الصحية

هيكل إداري للعاملين

مراقبة تنفيذ لائحة الاشتراطات