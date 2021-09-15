إحالة موظف أمن حى الصداقة الجديدة بأسوان للتحقيق

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بإحالة موظف الأمن المختص بتأمين حى الصداقة الجديدة للتحقيق، بعد ترك مكان عمله دون إخطار أو أذن مسبق مما يعرض المستندات والأجهزة وغيرها للإئتلاف والسرقة.

وفى نفس السياق قام رؤساء الوحدات المحلية لمدن كلابشة وأبوسمبل السياحية والسباعية بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية لتجميل وتطوير وتشجير وإنارة ونظافة الشوارع الرئيسية والداخلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بأعمال التسوية ورفع التراكمات تمهيداً للرصف بالشوارع التي شهدت نهو مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي والذى شمل المدينة و8 قرى هي قورته والعلاقي، وماريا ومرواو، وجرف حسين وأبوهور والمضيق، وقرشه بتكلفه إجماليه ٣١٨ مليون جنيه حيث تضمن المشروع إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة، بجانب عدد ٤ محطات رفع، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التي تعترض مسار المشروع .