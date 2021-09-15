أحمد بلبولة: الوجاهة الاجتماعية سبب رغبة البعض في الحصول على شهادات دكتوراه مزورة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد بلبولة رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار علوم، إن هناك تسابق من قبل البعض للحصول على شهادة الدكتوراة لعدة أسباب أهمها الوجاهة الاجتماعية والرغبة في أن يقال له يا دكتور، قائلًا: «مسألة غريبة في بلدنا لدرجة أن ناس كتير بتتدعي أنها حاصلة على الدكتورة وينادى لها يا دكتور».

وأضاف «بلبولة» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن بعض أصحاب المهن والحرف يلجأوا عند فتح أي من الورش أن يكتب عليها الدكتور، موضحًا: «مسألة غريبة وتستحق الدراسة، والغرض الأساسي منها كسب الوجاهة الاجتماعية وأن تكون خطوة لأن يحصل على شيء ليس من حقه».

وتابع، أن هناك خطورة من هذه الظاهرة على المجتمع، بان المجتمع تشيع فيه فوضى للشهادات وهي غريبة جدًا، ومثل هذه الشهادات عندما تنتشر في المجتمع وينجح حاملها في أن يحصل على مكان فأنه يقوم بإزاحة للكفاءات الوطنية من هذه المزاحمات وإفساد عملية التعليم.