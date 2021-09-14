★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ارتفع سعر الذهب، مساء الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتى والتى جاءت مختلفة قريبة من التوقعات، واستجابت أسعار الذهب في مصر للارتفاع العالمى وارتفعت بقيمة من 3 إلى 5 جنيهات للجرام بمختلف الأنواع، ويتأثر الذهب محليا بالأسعار العالمية بعيدا عن حركة البيع والشراء في المحلات.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 895 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 785 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا، 673 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وبلغ سعر الجنيه الذهب، 6280 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، نتيجة صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتى جاءت قريبة من المتوقع، حيث بلغ 5.3 % وكان المتوقع 5.4%، وتخطى سعر الذهب حاجز 1800 دولارا للأوقية، ووارتفع الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.64%، وتمت المتاجرة عند 1805.80 دولارا للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.07%، حيث ترتبط أسعار الذهب، بعلاقة عكسية مع مؤشر الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 797.62 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،803.70 $.

انخفاض في انتظار بيانات هامة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

تتحكم فيها المخاوف.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021

تراجع جديد بسبب الدولار.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021